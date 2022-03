Napoli-Milan vuol dire anche Osimhen vs Leao, i due diamanti grezzi di queste squadre che sono arrivati entrambi da una fucina di talenti, come il Lille, e che stanno dimostrando a tutti le loro potenzialità, come descrive bene Tuttosport.

Leao è in Italia dal 2019 e dopo due stagioni un po’ di apprendistato, dove ha fatto vedere un piccolo assaggio, per altro discontinuo, delle sue potenzialità, adesso quest’anno sta ingranando la marcia e si sta dimostrando un uomo spacca partite per la squadra rossonera e per Pioli, soprattutto negli ultimi due mesi.

Dall’altro lato giocherà Victor Osimhen, attaccante nigeriano, che punta a migliorare il suo score di 21 goal in 50 gare, e vuole soprattutto imporsi definitivamente a Napoli dopo aver subito troppi infortuni che lo hanno condizionato.

Domani Napoli-Milan sarà anche questo tipo di sfida tra i due.