Da Milano, Ibra recupera per Napoli? La situazione

Giornata decisiva per il possibile recupero di Zlatan Ibrahimovic in vista del big match col il Napoli previsto per domani sera al Maradona. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il recupero dello svedese è ora più che mai possibile e sono in crescita le possibilità che finisca nell’elenco dei convocati per il big match di Napoli.

Da Milano filtra ottimismo, ieri il gigante rossonero ha svolto lavoro personalizzato ma si è poi aggregato al gruppo, disputando anche la partitella finale. La decisione finale arriverà dopo la rifinitura odierna: se il fastidio al tendine d’Achille non si ripresenterà, domani l’attaccante sarà arruolabile almeno per la panchina.