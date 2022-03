Tardelli: “La partita con il Milan dirà se il Napoli può vincere lo Scudetto”

Intervistato da La Stampa il campione del mondo Marco Tardelli ha detto la sua sul Napoli per la corsa Scudetto. Ecco quanto detto:

“Il campionato si fa sempre più interessante, appassionato e indecifrabile. Lo scontro fra il Napoli di Spalletti ed il Milan di Pioli potrebbe, infatti, farci capire se gli azzurri, in caso di vittoria, saranno davvero i principali candidati per lo scudetto. Spalletti come spesso ama dire ha rigenerato la squadra, Fabian Ruiz è tornato al meglio e il goal contro la Lazio lo dimostra. Il capitano Insigne prima di trasferirsi vorrebbe lasciare un ricordo indelebile cucito sulla maglia. È una squadra che si diverte: un centrocampo che ha ritrovato certezze, una difesa solida con grande capacità di costruire ed un Osimhen che, se sorretto dai compagni, potrebbe diventare come un invincibile Zorro. Insomma la verità è che sarà proprio il Milan di Pioli a dirci se questo Napoli è veramente pronto per il Sogno”.