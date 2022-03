La Repubblica – Il Napoli si prepara ad omaggiare Maradona! I dettagli

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla nuova maglia che il Napoli indosserà nel big-match contro il Milan. Secondo il quotidiano le scelte cromatiche per la grande festa di domenica sera sono state già fatte. Il Napoli indosserà un “rosso Diego”. La squadra di Spalletti omaggerà el Diez con la quarta Maradona Game Dopo l’ azzurra, la bianca e la gialla, tocca adesso a quella rossa. L’ impronta del volto di Maradona farà capolino contro il Milan. È stata la ” sua” partita nel corso dei sette anni da capitano del Napoli, nel bene ma anche nel male con la sconfitta bruciante targata primo maggio 1988 che costò il tricolore al fotofinish. Diego alla vigilia chiese uno stadio tutto azzurro, stesso colore invocato dagli ultras della curva B ieri, in cui hanno chiamato a raccolta il pubblico. Domenica sera è il tempo del ritorno alle origini, è il tempo delle sciarpe tese, dei cori e delle bandiere al vento. Napoli vestiti d’ azzurro e sii più bella che mai. Tutti con la sciarpa. Alla narrazione epica ha contribuito pure Amir Rrahmani, pronto ad approfittare, insieme ai suoi compagni di squadra, di un ambiente molto carico. Il difensore ha continuato alla frase di Spalletti che si vuole essere ricordati come eroi. Si proveranno a vincere tutte le partite, in quanto si ha lo stesso sogno dei nostri tifosi e si vuole realizzarlo. Non si parla troppo di scudetto perché manca ancora tanto.