La punta del Napoli Andrea Petagna non partirà titolare contro la Lazio, ma i suoi precedenti contro i biancocelesti possono essere importanti per Spaletti per un suo impiego a gara in corso. L’attaccante classe ’95 è una vera e propria bestia nera: ha già segnato quattro goal contro la squadra di Sarri, tra Atalanta e SPAL. Chissà se riuscirà a timbrare anche con quella del Napoli