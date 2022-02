Fischi ad Insigne, arriva il messaggio del ct Mancini per il capitano del Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i fischi al momento dell’uscita dal campo di Insigne contro il Barcellona non sono sfuggiti all’orecchio del ct della Nazionale Roberto Mancini, presente sulle tribune del Maradona per osservare da vicino il match. L’ex calciatore della Sampdoria ha voluto ribadire al capitano del Napoli la sua fiducia più assoluta, intimandogli di stare tranquillo e pensare soltanto al campo: in questo modo, il numero 10 dell’Italia resterà sempre associato al suo nome.