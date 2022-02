L’Atletico Madrid del Cholo Simeone, reduce dal pareggio in Champions contro il Manchester United, è ancora alla ricerca di un terzino destro. Il nome che riecheggia ormai da moltissimo tempo è quello di Giovanni Di Lorenzo, perno della difesa del Napoli. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, il quotidiano spagnolo As conferma l’interesse del club madrileno, che in questi giorni starebbe valutando una mossa per il laterale azzurro.