UFFICIALE – Salernitana-Venezia si gioca! La decisione del Giudice Sportivo e la risposta del club veneto

Il Giudice Sportivo ha deciso di far giocare sul campo la sfida tra Salernitana e Venezia, inizialmente prevista per il 6 gennaio ma rinviata per i casi Covid nel club granata. Decisione che probabilmente non è andata molto giù ai veneti, che hanno risposto attraverso un comunicato e le parole del proprio presidente Niederauer:

“La società Venezia FC non intende, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione di assunta dal Giudice Sportivo di disporre la disputa della gara Salernitana-Venezia originariamente prevista per il 6.1.22“.

Niederauer: “Poiché mancano 24 ore alla nostra importante partita contro il Genoa, il club non commenterà la decisione del giudice che è stata annunciata oggi. Osservo solo che ci sono voluti più di 40 giorni per arrivare a una decisione che non sembra essere supportata dai fatti. Da lunedì in poi, dopo aver avuto il tempo di riflettere di più su questa decisione, condivideremo i nostri pensieri. Il nostro sguardo questo fine settimana è rivolto al nostro club e sulla nostra partita“.

Fonte: gianlucadimarzio.com.