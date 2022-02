Zibi Boniek, vice presidente UEFA ed ex presidente della federcalcio polacca, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi ampiamente su Piotr Zielinski. Queste le sue dichiarazioni:

“Vedere un polacco che segna al Camp Nou resterà per me un ricordo indelebile. Piotr è uno dei miei giocatori preferiti, qualcuno dice che è maturato tardi ma a Napoli si esprime da anni su ottimi livelli. E’ un calciatore completo, anche se per il suo carattere non è il tipo che si prende tutta la scena in campo. Ciò non toglie però che sia fortissimo, e spero che possa aiutare la Polonia a superare i playoff per andare al Mondiale”.

“Napoli? Gli azzurri giocano un bel calcio e credo che possano eliminare il Barcellona. Dobbiamo vedere come arriverà alla volata finale per lo scudetto, per cui sarà fondamentale avere a disposizione e in forma gli uomini migliori. Penso che l’Inter sia leggermente più avanti, ma può succedere tutto”.