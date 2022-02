Serie A in America durante i mondiali? Le ultime sul torneo che i vertici del calcio vogliono organizzare negli Stati Uniti

Non tramonta l’ipotesi di organizzare da parte della Serie A un torneo negli Stati Uniti durante i prossimi mondiali, per consentire ai giocatori non convocati per la rassegna iridata di mantenersi in forma e continuare a garantire al calcio italiano una certa visibilità. La Gazzetta nello Sport riporta alcune novità emerse negli ultimi giorni. La competizione si dividerebbe in due fasi, la prima con gironi all’italiana e la seconda con fase ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. Il tutto richiederebbe un trasferimento di oltre 1200 persone, e per motivi organizzativi bisognerebbe scegliere una sede unica. La città designata sembra essere Orlando, che ospitò il campionato NBA nella bolla anti-Covid. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro aprile, con via libera da parte delle autorità internazionali e dalla UEFA.