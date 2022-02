Un super Zaccagni rilancia la Lazio: tris al Bologna

Dopo la nefasta sconfitta in settimana a San Siro contro il Milan, la Lazio di Maurizio Sarri si rilancia in campionato rifilando un roboante 3-0 al Bologna. Dopo il solito vantaggio firmato Immobile su rigore, è salito in cattedra Mattia Zaccagni. Uno dei migliori a Milano, oggi è stato autore di una doppietta. Una performance che gli sta consolidando il posto da titolare, scippandolo al più esperto Felipe Anderson.

Per il Bologna si tratta della quinta partita senza vittorie e ha ottenuto un solo punto nel 2022.