Un recupero importante per Xavi in vista del suo debutto in Europa League con il suo Barcellona. Si tratta di Adama Traoré. L’ex Wolverhampton, ritornato in patria in questa sessione di mercato, aveva avuto qualche problema fisico, poi subito rientrato. Il classe ’96, quindi, sarà a disposizione già da domani per il Derbi Barcelonì contro l’Espanyol in attesa della sfida di giovedì contro il Napoli.