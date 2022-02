Gazzetta – Osimhen comporta diverse alternative con la sua presenza in campo

Victor Osimhen è una presenza fondamentale in campo per il Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, quella di Osimhen è senza dubbio una presenza fondamentale in campo. L’ attaccante azzurro è stata l’ultima grande mossa di mercato di ADL e in campo le alternative che comporta la sua presenza sono innumerevoli: “Nessun dubbio sul fatto che con Osimhen centravanti il Napoli assuma una forza d’ urto difficilmente arginabile. Il portentoso gol di Venezia “pesantissimo” per rientrare nella lotta per lo scudetto, è frutto di qualità atletiche non comuni fra centravanti. E se anche la statistica aiuta – con lui in partita 2,5 punti di media, addirittura – c’è poi un discorso tecnico-tattico importante. Nel panorama europeo non sono tanti i “numeri 9” con le caratteristiche di Victor. Ed è evidente che con lui in campo la squadra abbia alternative di “uscite” sotto porta, che facilitano anche le segnature degli altri giocatori. Riguardando indietro quella di Osimhen è stata l’ ultima “follia” sul mercato di Aurelio De Laurentiis che ha poi intrapreso una dieta ferrea per rimettere i conti in equilibrio senza debiti bulimici o squadre anoressiche”.