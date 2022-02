TuttoSport: “Domani Koulibaly sarà festeggiato anche dai compagni di squadra”

Kalidou Koulibaly tornerà domani a Napoli e verrà festeggiato dai compagni di squadra.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il gigante senegalese sarà acclamato con grande gioia in quel di Napoli: “In testa al gruppetto di eroi (il Senegal non aveva mai vinto la Coppa in precedenza) c’ era Kalidou Koulibaly che si era addormentato la notte prima con il trofeo nel letto, capitano celebrato da milioni di connazionali e che domani sarà festeggiato anche dai compagni di squadra del Napoli. Tornerà nella sua squadra dopo 70 giorni di assenza (si era infortunato l’ 1 dicembre a Sassuolo) e con lui ci sarà anche Anguissa, terzo classificato con il Camerun (ha saltato 11 partite degli azzurri), e troveranno la loro squadra carica e motivata di fronte alla prospettiva di lottare concretamente per lo scudetto”.

Il ritorno di Koulibaly tranquillizza tutti e il suo dominio derivato dalla carica di Comandante verrà finalmente ristabilito.