Gazzetta – Il Napoli ritrova i suoi perni e può esultare per una grande media punti

Il Napoli ha ritrovato Osimhen, Koulibaly e Anguissa e ora può davvero sognare in grande.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’asse composto dai tre campioni citati è stato e sarà una certezza in materia di media punti totalizzati: “Fatti non sogni Del resto le statistiche lo dimostrano. Con “quei tre” la squadra azzurra ha giocato 9 partite, conquistando 22 punti e viaggiando alla media stratosferica di 2,44, ecco perché l’ acronimo più adatto per la linga napoletana potrebbe essere OS.K.AN. Media superiore a quella della capolista Inter che vanta 2,30. Vedremo se il valore aggiunto del trio africano darà gli stessi risultati di inizio stagione. Intanto però è maturata una situazione nuova, molto stimolante. Perché la difesa senza il campione senegalese si è confermata la migliore del campionato. E al rientro di Anguissa, non è detto che esca subito Lobotka, che in questo ultimo mese ha saputo garantire equilibri e giro palla veloce”.

E se anche la media punti è a favore del trio azzurro, il Napoli deve provare a puntare ad ottenere il bottino più grande senza aver timore.