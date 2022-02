Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha lanciato una grossa proposta al mondo del calcio per sfidare i “furbetti” del FFP. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al Journal du Dimanche:

“Diventa necessario un nostro intervento per aggirare l’eccessivo aumento degli stipendi, in Europa non è previsto un monte ingaggi prestabilito ma la pandemia ha fatto notare quanto si stia andando oltre. Un calmiere sul mercato potrebbe essere la soluzione”.