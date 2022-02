Tiribocchi promuove il Napoli: “Ha la rosa giusta per vincere”

Simone Tiribocchi si occupa oggi di commento tecnico ed è parte della squadra di DAZN, dopo aver vestito la maglia dell‘Atalanta in carriera. L’ex calciatore neroazzurro commenta la vittoria del Napoli a Venezia in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli può puntare al titolo perché ha la rosa giusta per vincere, per me Spalletti è il miglior allenatore d’Italia. Ieri la squadra è rimasta calma e ha gestito benissimo la gara ma contano molto gli scontri diretti, con l’Inter sarà una gara fondamentale ma sono convinto che il Napoli giocherà alla pari”.