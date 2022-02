Paganin: “Scudetto? Se l’Inter vincesse il derby gli resterebbe solo il Napoli come scontro diretto e questo li favorisce”

Antonio Paganin, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, per parlare della lotta scudetto di questa Serie A: “Se il derby lo vince l’Inter, la sfida è decisiva perchè avrebbe poche difficoltà sul cammino. Infatti ai nerazzurri come scontro diretto, dopo quello di sabato, resta solo il Napoli. Il Milan a livello di organico è in difficoltà. La Juventus con l’acquisto di Vlahovic come punta è rientrata nei giochi ma ha ancora le tattiche da aggiustare. Attualmente i bianconeri possono puntare alla Champions. L’Inter ora difficilmente perderà punti con squadre di seconda fascia mentre la Juve ha perso tanti punti che ora pesano come macigni”.