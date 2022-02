Boniek: “Il Napoli può recuperare punti all’Inter e lottare fino all’ultimo per lo Scudetto”

Zibì Boniek, vicepresidente della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della lotta scudetto: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare punti sull’Inter e giocarsela fino alla fine per lo scudetto. La Serie A è il campionato più difficile da giocare, bisogna rinnovare le infrastrutture ma a livello tecnico sono avanti. Vlahovic? Bisogna capire come prendere questo salto di qualità a livello mentale, ma penso che il suo acquisto sarà incisivo nella lotta Champions. In questo momento non capisco come la Juve abbia speso tutti quei soldi”.