Mancano pochi minuti alla seconda ed ultima semifinale di Coppa d’Africa! La sfida tra i padroni di casa del Camerun e l’Egitto sancirà chi, tra le due squadre, affronterà in finale il Senegal di Kalidou Koulibaly. In ogni caso sarà una sfida davvero interessante soprattutto per i tifosi azzurri. A guidare il centrocampo dei padroni di casa infatti ci sarà di nuovo Andre Franck Zambo Anguissa! Il calciatore del Napoli sarà ancora una volta titolare nel tentativo di conquistare la finalissima.