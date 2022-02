Ds Frosinone: “Giuntoli ha provato a prendere Gatti, ma non c’erano le condizioni. Vi spiego”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Il Ds ha svelato un retroscena sulla trattativa per il difensore Gatti. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gatti? La Juventus ha anticipato tutti, anche un club tedesco e uno francese. La Juventus è stata lungimirante ad accaparrarselo con questa mossa. C’era chi offriva di più ma la Juve è stata brava. Il mio amico Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo a Napoli però non c’erano le condizioni, cioè quelle di far rimanere il ragazzo da noi.

Il Napoli ha cercato di prenderlo prima di prendere Tuanzebe ma non lo davamo, il club azzurro è stato tra i primi ad accorgersi di Gatti come giocare di prospettiva. Non è stata colpa del Napoli, noi fino a 15 giorni fa non volevamo parlare con nessuno, poi l’agente ha cominciato a portare offerte e se non ti siedi sembra che tu voglia fare un torto a lui e al giocatore. Alla fine abbiamo l’ha spuntata la Juventus, che ce l’ha lasciato”