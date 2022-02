Palmieri su Dybala: “So per certo cosa abbia deciso Dybala”

Tancredi Palmieri attraverso il suo editoriale su TMW, ha parlato del futuro di Dybala e della sua scelta:

“Dybala ha deciso: rifiuterà la proposta della Juventus. Troppo grande, e troppo vistosa la mancanza di rispetto che gli è stata usata. Accordarsi da gentiluomini per una somma, poi tenerlo a bagnomaria per un mese, poi ritrattare la parola data, nel frattempo sferzare pubblicamente e ripetutamente chi dovrebbe essere il proprio capitan futuro, e infine ritornare con un’altra proposta del 25% più bassa, ma persino inferiore al contratto in essere”.

“Si tratta di una serie di sgarri che né il giocatore né il suo entourage sono disposti ad accettare. E come se non fosse sufficiente, nel frattempo vedere anche il club rompere il porcellino, anzi polverizzarlo, per un giocatore giovanissimo, a cui viene offerto immediatamente identico contratto”.

“Gli occhi di Dybala sono venati d’ira per il trattamento ricevuto dalla società, ma non a sufficienza per fargli dimenticare i propri sentimenti: la Joya è crucciata dal non voler tradire il favore che il popolo juventino gli ha sempre rivolto, e per questo Paulo non ha ancora accettato la corte dell’Inter, che senza colpo ferire è pronta a rilevare in toto quella che era stata l’offerta ormai ritirata della Juventus”. Ha concluso il giornalista.