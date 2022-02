Overmars su Tagliafico: “C’è stata una trattiva complicata con il Barcellona”

Marc Overmars, ex giocatore e attuale direttore sportivo dell’Ajax, ha parlato di Tagliafico e delle varie complicazioni intorno ad esso:

“La trattativa con il Barcellona è stata molto complicata. Tagliafico è un giocatore fantastico che però qui non ha trovato l’ambiente giusto e gli auguro il meglio per il futuro, però devo pensare alla squadra prima di tutto. – spiega Overmars ai canali ufficiali del club – Se il Barcellona voleva prendere il giocatore in prestito noi dovevamo trovare un sostituto adatto in quella posizione, non potevamo spararci in un piede”.