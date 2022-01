Il Mattino – Il nuovo Napoli di Spalletti ripartirà da tre big: i dettagli

Il campionato non è ancora terminato, ma si guarda già al futuro del Napoli. A parlarne è Il Mattino, oggi in edicola, che scrive dei possibili rinnovi di contratto in casa azzurra. Questo quanto riportato:

“Meret vale non meno di 30 milioni, Fabian il doppio e Koulibaly, nonostante i 30 anni, attorno ai 50 milioni di euro. Tre pilastri del nuovo Napoli che avrà ancora Spalletti in panchina. Perché c’è la questione del monte ingaggi da diminuire, ma c’è poi la parte sportiva: l’esigenza di conservare un Napoli competitivo, in grado di lottare tra le prime in Italia e di far belle figure in Europa“.