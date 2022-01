CdM – Napoli, ferma la vendita dei biglietti per le gare di campionato

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la società azzurra non avrebbe ancora messo in vendita i biglietti per per le prossime gare degli azzurri al Maradona. Si attendono le decisioni del Governo circa l’aumento della capienza per gli impianti sportivi.

Nelle prossime settimane, infatti, le regole potrebbero di nuovo cambiare e ciò permetterebbe a molti più tifosi di tornare a sostenere gli azzurri dagli spalti. Intanto dalle 16:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara di Europa League contro il Barcellona. Gara in programma il 24 febbraio 2022 allo stadio Maradona.