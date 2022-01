TicketOne, Bardelli: “Non capisco le restrizioni per gli impianti sportivi. Napoli-Barcellona? Vi spiego”

Amedeo Bardelli, addetto all’Area Sport di TicketOne, è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da 5000 al 50% di capienza negli stadi è sicuramente un passettino in avanti. La cosa che ancora non riesco a comprendere è la scacchiera, un posto sì e uno no. In uno stadio al 50% un posto sì e un posto no avere la scacchiera è scomodo. Non capisco per quale motivo bisogna prendersela con chi va allo stadio. Nei teatri sono al 100%. Un cinema e un teatro fanno girare il contagio maggiormente, sono tutti appicciati. Di cosa parliamo, lo stadio è all’aperto e comunque poi la gente le distanze non le rispetta. Non condividevo il provvedimento dei 5000 ma lo comprendo. Non comprendo però 50% e distanziamento.

Napoli-Barcellona? Al momento la vendita è per il 50%. Lo diranno i contagi e i dati del momento se la vendita potrà essere ampliata. Si sta andando verso il basso con la curva, suppongo ci sia una discesa. Da qui alle prossime 3 settimane mi aspetto aperture più ampie. Non dico che dobbiamo andare al 100% ma almeno al 75%. Sono poi come curioso di vedere come reagisce il pubblico alla vendita del Barcellona. Una partita del genere, con le prospettive del Napoli, sarebbe bella da mostrare a più persone”.