Luis Binks, difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Bologna-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Mihajlovic è un grande allenatore, quando serve è anche duro. Ha giocato e allenato ai massimi livelli. Con il Napoli sarà difficile, è una delle migliori squadre del campionato, ma non c’è motivo per cui noi non dovremmo giocarci le nostre carte”.