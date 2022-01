Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha analizzato le chiavi della sfida a pochi minuti della sfida contro il Napoli ai microfoni di DAZN:

“SI può dire che sia insolito che faccia il tifo per il Napoli nella corsa scudetto visto dove ho lavorato in precedenza. Ma ho simpatia per questo club: spero solo che oggi non vinca il migliore”.