Le ultime in casa viola: Vlahovic dal 1′. Si rivede Dragowski tra i pali

Stando a quanto riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport non sono previste assenze “importanti” nell’undici di Italiano nella sfida di oggi al Napoli di Spalletti: Vlahovic dovrebbe partire dal 1′, in difesa Nastasic va verso una maglia da titolare (la seconda in stagione) mentre tra i pali dovrebbe ritornare, dopo l’infortunio, Bartomeu Dragowski, avvenuto proprio contro il Napoli nella sfida di campionato dello scorso ottobre. Piatek è tra i convocati così come Ikonè, ma sono più dietro (per ora) nelle gerarchie.

FIORENTINA (4-3-3) Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara