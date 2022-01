CorrSport – Italiano elogia il Napoli: “I nostri avversari si muovono bene in campo”

Vincenzo Italiano ha esaltato il Napoli nella conferenza prepartita di Napoli-Fiorentina.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’ex tecnico dello Spezia ha elogiato il Napoli a più riprese: “Contro il Napoli, stasera, servirà dinamismo e perfezione: “I nostri avversari si muovono molto bene in campo, hanno grande qualità e, soprattutto, velocità di pensiero. Sono bravi nei duelli, hanno calciatori forti in ogni reparto: ecco perché dico che dovremo fare le cose per bene”. E poi si dovrà tornare a schiacciare il piede sul gas, “perché nel calcio chi va piano e gioca senza intensità perde”. Queste sono state le parole dell’allenatore che già ha battuto il Napoli con il suo Spezia al Maradona nella passata stagione.