CorrSport: “Esiste al centro la tentazione di lanciare Tuanzebe”

Spalletti deve decidere se lanciare Tuanzebe dal primo minuto in Coppa Italia.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, tuttavia, il difensore ex Aston Villa si giocherà il posto da titolare nelle ultime ore con Juan Jesus(che si sta dimostrando davvero affidabile dall’indisponibilità di Kalidou Koulibaly). Qualche ballottaggio è ancora in corso e il mister scioglierà le riserve qualche ora prima del match: Tuanzebe potrebbe entrare a partita in corso se dovesse essergli preferito il solito ed ottimo Juan Jesus. Vedremo quale sarà la scelta finale ma gli ultimi minuti di Napoli-Sampdoria avevano già fatto capire quanto fosse pronto il difensore appena arrivato a Napoli.