Dopo il suo arrivo a Genova, sponda rossoblu, il nuovo tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha annunciato la lista dei collaboratori che andranno a comporre il suo staff tecnico. Mauro Tassotti sarà il vice, Andrea Azzalin, Simone Bonomi, Valerio Fiori e Luigi Nocentini saranno i collaboratori tecnici.

Tra gli ex Napoli Simone Bonomi, ex difensore e collaboratore di Sarri, e Valerio Fiori, che ha lavorato come preparatore dei portieri nell’era Gattuso.