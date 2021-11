Sacchi: “Scudetto? Il Napoli ha una rosa più ampia, ma il Milan ha il fattore squadra”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni de ‘La Stampa’ per rilasciare un’intervista esplicitando il suo pensiero sulla Serie A di questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: “Scudetto? I rossoneri non sono superiori come rosa, ma hanno il fattore squadra che li può portare in alto ed esprimono il calcio che più si avvicina all’internazionalità. Il Napoli, invece, ha una rosa più pronta in quanto può contare su più uomini e, con la giusta continuità, potrà giocarsela per il campionato fino all’ultimo. L’altra sponda di Milano, l’Inter, ha più qualità della squadra di Pioli ma osa di meno. Juventus? Allegri ha idee che non rispecchiano pienamente la squadra a disposizione. Per quanto concerne l’Atalanta è la portabandiera del campionato, tutti i giocatori sono funzionali alla manovra e sanno come muoversi”.