Inter: “Vendita dei biglietti vietata ai residenti in Campania: le ultime”

Il Napoli, dopo la sosta delle Nazionali, dovrà vedersela con l’Inter a San Siro. La gara si disputerà domenica 21 novembre alle ore 18 e la vendita dei biglietti, per ora, è vietata ai residenti in Campania. Difatti, la società nerazzurra ha comunicato sul proprio sito ufficiale che fin quando non ci saranno notizie dall’Autorità, la vendita dei biglietti non sarà autorizzata a quest’ultimi. Questo quanto scritto sul sito: “I biglietti non saranno cedibili a terze persone: il cambio del nominativo dell’utilizzatore del biglietto non sarà pertanto consentito. In attesa di indicazioni ufficiali dalle Autorità, la vendita è vietata a tutti i tifosi residenti in Campania”.