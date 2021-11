Calaiò: “Il Napoli gioca la profondità con Osimhen. Verona? Vi dico la mia sul pareggio”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della punta nigeriana Victor Osimhen: “Contro la Salernitana si è avvertita l’assenza di Victor e Insigne. Mentre contro il Verona me l’aspettavo, la squadra di Tudor è tra le migliori del momento e giocano a uomo contro uomo su tutto il campo. Il pareggio è merito dei gialloblù e non demeriti degli azzurri. Con Osimhen, la squadra di Spalletti punta sul gioco in profondità. La palla passa da Insigne a Osimhen e per le difese è difficile tenere il tutto sotto controllo”.