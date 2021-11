Jorginho sul Pallone d’Oro: “Ci penso, ma non mi creo aspettative”

Jorginho, ex azzurro ora in forza al Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista a Globo Esporte, dove ha parlato della possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Le sue parole:

“Non voglio crearmi troppe aspettative, ma sarei ipocrita a dire che non ci penso perché è impossibile. Se succederà, sarà grandioso, altrimenti non mi lamenterò. Resto con i piedi per terra, ora mi concentro su altro. Inoltre ho già ricevuto il premio di miglior giocatore da parte dell’UEFA. Non tocca a me decidere se merito o meno Pallone d’Oro, ma se dovesse succedere dimostrerebbe che vengono presi in considerazione tutti i giocatori e non solo alcuni tipi. Sarebbe un modo per dire che non vengono visti solo i gol”.