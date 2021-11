Zerbin, l’agente: “Sta facendo bene al Frosinone, il Napoli vuole rinnovare il suo contratto”

Furio Valcareggi, agente del calciatore di proprietà del Napoli Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta su Radio Marte per parlare del futuro del giocatore, al momento in forza al Frosinone. Le sue parole:

“Al momento ha tante presenze al Frosinone e sta facendo bene. Volevo parlare con Giuntoli ma faccio fatica. Penso che il Napoli abbia interesse a prolungare, anche perché Zerbin sta facendo un ottimo campionato in Serie B. La serie cadetta è un esame di Stato, potrebbe consacrarlo e permettergli di arrivare in prima squadra”.