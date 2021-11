TuttoSport – Tra novembre e dicembre si decideranno le sorti del Napoli

Il Napoli dovrà tenere duro tra novembre e dicembre per mantenersi in vetta.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, infatti, gli scontri diretti in questo mese e mezzo saranno ben quattro: prima Inter e Lazio, poi Milan e Atalanta a cercare di ostacolare gli azzurri in cammino verso il primato in classifica. Spalletti e i suoi dovranno resistere agli attacchi delle altre sei sorelle che, inevitabilmente, cercheranno di strappare punti all’attuale capolista in concomitanza con i rossoneri: gli impegni in Europa League potrebbero incidere sul rendimento in Serie A, a meno che la qualificazione non venga raggiunta già nel prossimo turno.