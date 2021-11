Repubblica – Osimhen fermato continuamente con le cattive: serve una presa di posizione

Victor Osimhen viene fermato spesso e volentieri con le cattive in questa stagione.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il centravanti nigeriano viene preso spesso e volentieri di mira dai difensori avversari con strattonati e spintoni durante tutto l’arco del match. Victor ha un carattere istintivo e si lascia spesso andare in atteggiamenti in cui perde il contratto: sta diventando un problema questo atteggiamento degli arbitri, poco pronti ad intervenire in situazioni in cui andrebbero puniti gli avversari per comportamento irregolare nei confronti dell’ex Lille; serve una svolta ed è importante che anche il club azzurro si faccia sentire per dare un freno.