Il Sole 24 Ore – Dazn pronto a cancellare la doppia utenza: clienti infuriati

A breve Dazn potrebbe decidere ufficialmente di negare la possibilità del doppio abbonamento.

Come riportato dall’edizione de Il Sole 24 Ore, infatti, non ci sarebbe più la possibilità di poter condividere in due lo stesso pacchetto e dunque di guardare in contemporanea i contenuti della piattaforma da due dispositivi: una mossa che sta facendo infuriare migliaia di utenti, che potranno disdire da Dazn entro 30 giorni dall’annuncio di questa novità tramite la propria mail. Si tratta di una svolta importante che per ora non ammette nessuna deroga, vedremo se le prossime ore serviranno a chiarire questa mossa.

Se dovesse andare in porto il tutto, inoltre, da dicembre quindi non sarà più possibile guardare da due dispositivi con un solo abbonamento: la contemporaneità potrà essere garantita su due dispositivi solo se presenti all’interno dello stesso domicilio, a distanza la visione in simultanea sarà dunque vietata.