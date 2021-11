TuttoSport – Insigne e Osimhen vittima di un calo realizzativo

Insigne e Osimhen non timbrano il cartellino dei marcatori da diverse settimane.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, infatti, l’assenza dai campi di allenamento per quasi due settimane ha influito sul rendimento dei due calciatori che nel frattempo sono anche rimasti a secco. Le ultime partite del Napoli hanno denotato un piccolo calo in termini realizzativi e probabilmente questo è dovuto anche alla poca incidenza di due dei tre uomini di attacco appena citati poco fa. Servono i goal di loro due per tornare a vincere e ci si augura che tutto questo possa avvenire al più presto già dalla gara contro l’Inter dopo la sosta.