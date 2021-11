CorrSport – L’Inter ci provò per Insigne: ADL chiese un calciatore più 15 milioni

In estate l’Inter ci ha provato per Lorenzo Insigne.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, il club neroazzurro aveva fiutato un’occasione importante e chiese informazioni ad ADL sulla fattibilità dell’affare: il patron azzurro avrebbe ceduto il capitano del Napoli per una cifra di 15 milioni di euro più il cartellino di Alexis Sanchez. Non si è fatto niente, alla fine, ma la dirigenza interista continua a tenere d’occhio l’affare e a monitorare anche l’agente Vincenzo Pisacane, in primis Marotta starebbe cercando di tenere vivi i contatti proprio con quest’ultimo in vista della sessione invernale di gennaio.

E’ probabile che la dirigenza neroazzurra possa muoversi nuovamente per offrire all’atleta un quadriennale di circa 6 milioni annui più uno di bonus per un totale di 7 milioni di euro. Una mossa che potrebbe fare decisamente gola ad Insigne.