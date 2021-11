Tudor positivo al Covid, due giorni dopo Napoli-Hellas Verona

Igor Tudor ex difensore della Juve e attuale tecnico dell’Hellas Verona, è risultato positivo due giorni dopo la trasferta di Napoli, in cui è riuscito a strappare un pareggio finendo in 9 uomini. Ce lo fa sapere il sito ufficiale dell’Hellas attraverso un comunicato:

“Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per COVID-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Inoltre da segnalare che lo stesso Tudor durante la gara, ha avuto un battibecco con Luciano Spalletti, in cui per un attimo gli animi si sono incendiati. A rischio anche l’allenatore azzurro?