TuttoSport – Il calo in fase offensiva non ha coinciso con le reti subite

La fase offensiva scadente delle ultime partite non ha coinciso con le reti subite.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, non sono state particolarmente importanti le partite andata in scena soprattutto in Serie A: poche rete all’attivo ma in corrispondenza anche poche reti subite: è un dato confortante perchè permette al Napoli di rimanere in testa ai top campionati europei per le solite 4 reti reti al passivo. L’andamento della fase difensiva è stato modellato e plasmato ad hoc dall’arrivo di Luciano Spalletti che tanto ricorda anche lo studio tattico di Maurizio Sarri.