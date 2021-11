Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in cui si è elogiato il Napoli per il primo posto, e si è messa in chiaro una minaccia esterna:

“Disturbi possono arrivare dal tormentone Insigne, il rinnovo/ non rinnovo del capitano: il mercato sa essere tossico. E poi bisognerà fronteggiare le pressioni che il primato porta con sé. Un conto è correre per inseguire, un altro per non farsi acciuffare”.