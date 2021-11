TMW – Termina nuovamente l’avventura di Ballardini al Genoa: già pronto il sostituto!

Era nell’aria da diverso tempo, l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa: “Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati”. Con la nota apparsa sul sito ufficiale del blub, il Grifone ha annunciato la separazione dal proprio tecnico per la quinta volta negli ultimi 10 anni.

Non sono tantissimi i nomi in lizza per succedergli, c’è attesa per la conferma ufficiale delle indiscrezioni che circolano da ieri circa l’ingaggio dell’ex stella del Milan e della nazionale Ucraina, Andriy Shevchenko.