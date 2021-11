ADL: “Campionato equilibrato ma terremo fino a maggio, noi pronti anche per la Coppa D’Africa! Spalletti? Ha una qualità in particolare…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Presidente Onorario della manifestazione promossa dall’associazione Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, ha parlato ai giornalisti presenti a margine dell’evento “Race of the Cure” in Piazza del Plebiscito:

“Il tema della prevezione dei tumore al seno è molto importante, inizia De Laurentiis, è l’unico modo efficace per vincere queste battaglie. Il male non si può curare, bisogna prevenirlo, tutti possono venire qui al villlaggio Komen per farsi visitare gratuitamente”.

Non può mancare la chiosa sul suo Napoli: “Stiamo vivendo un bel momento della stagione, siamo primi e vogliamo proseguire su questa strada, ma il Campionato è ancora lungo e soprattutto equilibrato. Non esiste una squadra che domina come negli ultimi anni, il Gruppo che ci succede è molto competitivo e noi non dobbiamo mollare fino alla fine.

l patron del Napoli si lascia poi andare anche alle dichiarazioni sul proprio allenatore e sulla vicenda Nazionali. “Spalletti è apprezzato da tutti perché usa la sua conoscenza ed esperienza nel mondo del calcio, ma ha l’umiltà di mettere tutti in gioco. Durante il ritiro è stato bravo a capire che nel nostro spogliatoio ci sono tanti fiocatori importanti. E’ importante far giocare tutti e non solo Insigne e Osimhen, a Varsavia abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche senza di loro.

Le Nazionali sono un problema, per i ritorni, per i costi che sosteniamo, per gli infortuni… Quando si giocherà la Coppa d’Africa ci faremo trovare pronti, la squadra confermerà un grande rendimento anche senza alcuni Big. Abbiamo diversi ricambi, anche Juan Jesus ha fatto bene l’altro giorno. Secondo me siamo tutelati sotto tutti i punti di vista, se il pubblico è il dodicesimo uomo, Spalletti è il tredicesimo…”.