Ventola: “Contro il Torino peggior partita per il trio offensivo del Napoli”

Nicola Ventola, ex attaccante e ospite fisso alla BoboTv, parla così del Napoli di Luciano Spalletti e del successo contro il Torino:

“Col Torino è stata la peggior partita dell’attacco offensivo di Spalletti: i vari Insigne, Zielinski e Politano per me hanno giocato la loro peggior partita finora. Sono mancati tutti e tre, soprattutto il primo tempo. Hanno sbagliato tecnicamente tanto e quindi non riuscivano a ripartire e a costruire. Merito anche del Torino che si deve mangiare le mani perché quando hai determinante opportunità le devi sfruttare meglio”.