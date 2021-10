Rolando Mandragora, nativo di Napoli e giocatore del Torino, era dovuto uscire contro il Napoli dopo 8 minuti a causa di una lesione al menisco. I granata, come riporta TuttoMercatoWeb, hanno deciso di far operare il centrocampista per eliminare definitivamente il problema. Mandragora dovrebbe rimanere ai box per più di 1 mese.