TMW – Assemblea di Lega, in aumento audience DAZN e ricavi pubblicità: i dettagli

Come riportato da Tuttomercatoweb, si è svolta questa mattina l’assemblea di Lega Serie A, che ha visto partecipi tutte le 20 squadre.

Nel corso della riunione sono intervenuti i rappresentanti di DAZN, per illustrare la metodologia di misurazione delle audience, in aumento in queste prime 7 giornate del 10%. Riscontri positivi anche per le pubblicità, con l’AD di Publitalia che ha confermato la crescita del numero di aziende investitrici.

L’Assemblea ha infine approvato il budget di Lega per la stagione 2021/2022, mentre proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri con l’AIC per il rinnovo dell’Accordo Collettivo.